Hong Kong: capo esecutivo Lam, sostegno a Pechino su governo dei "patrioti"

- Il capo esecutivo di Hong Kong Carrie Lam ha approvato i piani di Pechino per garantire che l'ex colonia britannica venga amministrada da "patrioti", sostenendo che tali misure siano necessarie a fermare l'odio verso la Cina e sostenere il modello di governance "Un paese, due sistemi". Nel corso dell'odierna conferenza stampa, Lam ha fatto riferimento all'ultimo intervento di Xia Baolong, direttore dell'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato, secondo cui Hong Kong può essere governata solo da "patrioti", ossia da figure che "amano la Cina". "Coloro che si oppongono ai patrioti sono distruttori del principio 'Un paese, due sistemi', e non dovrebbe essere loro consentito di prendere una parte del potere politico della regione amministrativa speciale di Hong Kong. Non ora, né mai", ha affermato Xia. "Incarichi chiave in ogni circostanza non devono essere occupati da nessuna figura contraria alla Cina e intenzionata a sconvolgere Hong Kong", ha detto Xia, riferendosi a posti negli organi esecutivi, legislativi e giudiziari, a nonché a nomine a importanti organi statutari. Secondo il funzionario, i sistemi amministrativi ed elettorali di Hong Kong devono essere sottoposti a una revisione fondamentale per garantire che solo i "patrioti" occupino posizioni chiave in tutti e tre i rami del governo - esecutivo, legislativo e giudiziario - così come negli organi statutari. Xia ha ribadito che "non c'è posto nell'amministrazione della città per elementi anti-cinesi e coloro che cercano di provocare il caos". (segue) (Cip)