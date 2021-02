Hong Kong: capo esecutivo Lam, sostegno a Pechino su governo dei "patrioti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lam ha elencato una serie di proteste antigovernative da quando l'ex colonia britannica è tornata sotto il controllo cinese nel 1997. "Le proteste che chiedevano la democrazia o la legislazione di blocco proposte dai vari governi pro-Pechino, culminate con le manifestazioni di massa nel 2019, hanno alimentato 'odio' contro Pechino e il governo di Hong Kong. Questa serie di incidenti ha preoccupato il governo centrale e anche per me, come amministratore delegato, è preoccupante", ha spiegato Lam. "Per evitare che la situazione peggiori al punto che il principio 'Un paese, due sistemi' possa essere messo in pratica, i problemi devono essere affrontati a livello di governo centrale". I cambiamenti, che probabilmente saranno annunciati a marzo, dovrebbero limitare chi potrebbe partecipare alle elezioni legislative e portare alla squalifica della maggior parte dei consiglieri distrettuali di livello inferiore, la maggior parte dei quali sono politici a favore della democrazia. (segue) (Cip)