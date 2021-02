Hong Kong: capo esecutivo Lam, sostegno a Pechino su governo dei "patrioti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principio dei patrioti è stato articolato per la prima volta dall'ex leader Deng Xiaoping prima del ritorno di Hong Kong in Cina, ma ha guadagnato importanza quando il presidente Xi Jinping lo ha citato il mese scorso durante il suo incontro virtuale con Lam. Caratterizzando i patrioti in carica come un principio fondamentale che salvaguardava la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo della nazione, Xi lo aveva dichiarato "una precondizione" per risolvere i problemi profondi della città. Xia ha auspicato auspica un rafforzamento della governance attraverso una maggiore collaborazione tra amministrazione locale e legislatori. Il tema potrebbe essere affrontato la settimana prossima durante le due sessioni dell'Assemblea nazionale cinese, il tradizionale appuntamento legislativo di Pechino, dove i funzionari potranno votare su emendamenti per modificare la composizione del comitato elettorale di 1.200 membri. (Cip)