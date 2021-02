Francia: Covid, a Parigi vietato consumare alcool nelle strade più affollate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi e per i prossimi quindici giorni nelle strade più frequentate di Parigi sarà vietato consumare alcool tra le 11 e le 18 per evitare assembramenti che potrebbero provocare un aumento della circolazione del coronavirus. Lo ha reso noto la Prefettura della capitale francese, spiegando che gli assembramenti registrati lo scorso fine settimana sulle strade "favoriti dal consumo di bevande alcoliche hanno portato a comportamenti contrari ai gesti barriera". Per il momento la restrizione riguarda solo place de la Contrescarpe, nel quinto arrondissement, e rue de Buci nel sesto arrondissement. Nei prossimi giorni la lista dovrebbe includere altre zone "in funzione dei comportamenti registrati". Per chi non rispetterà questa misura è prevista una multa di 135 euro. (Frp)