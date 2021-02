Imprese: D'Incà, stiamo definendo i ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico D'Incà, riconfermato da Mario Draghi al dicastero dei Rapporti col parlamento, in una intervista al "Corriere del Veneto Venezia e Mestre" tira dritto abbracciando di buon grado la "comunicazione essenziale" chiesta dal premier. Finiti i mondiali di sci, i riflettori sono tutti per i ristori agli impianti ancora chiusi. "Ci sono state delle interlocuzioni con tutti i membri del governo ma credo che l'attenzione alla montagna sia attestata dallo stesso Draghi. Dobbiamo intervenire al più presto attraverso il decreto ristori. E' in fase di scrittura in questo momento al Mef. Conterrà un adeguato aiuto per il settore". Lo stop alla riapertura è arrivato con poche ore d'anticipo. "E' tutto dovuto al passaggio di governo. Quello uscente era costretto all'ordinaria amministrazione e quello entrante doveva prendere delle decisioni, anche molto difficili, in pochissimo tempo. A fronte delle indicazioni del cts si è presa la strada della massima prudenza, sicuri di poter intervenire attraverso il decreto ristori. Tutte le forze politiche, comunque, erano a conoscenza della decisione di non riaprire". Il ministro spiega infine com'è lavorare con Draghi: "è una persona che genera empatia. Nell'ascolto e nel rapportarsi con le persone dimostra un grande senso di umanità. Chiaramente, quando si tratta di lavorare e di intervenire, subentra un forte senso di serietà istituzionale", ha concluso D'Incà.(Res)