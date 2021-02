Lavoro: Treu (Cnel), ammortizzatori sociali e politiche attive vanno affrontate in parallelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licenziamenti: il governo ragiona sulla possibilità di continuare con il blocco. "Un mese o due ancora come soluzione ponte può avere senso — osserva in una intervista al "Corriere della Sera" il presidente del Cnel Tiziano Treu —. Ma poi bisognerà cominciare a decidere settore per settore. Dove l'attività è già ripresa, come accade in molti ambiti industriali, dalla chimica all'agroalimentare, non sono necessari né la cassa in deroga né il blocco dei licenziamenti. Al contrario, nel turismo per esempio andrebbe mantenuto più a lungo". Quanto alle riforme sul lavoro, "ammortizzatori sociali e politiche attive vanno affrontate in parallelo. Sulla prima sono ottimista: esistono varie bozze, c'è un lavoro avanzato. E chiaro che non si potranno dare gratis gli ammortizzatori a tutti. Più complicate le politiche attive. Il lavoro è competenza concorrente tra Stato e Regioni. La formazione professionale, addirittura, è competenza soltanto delle Regioni. Oggi abbiamo 20 sistemi diversi. Stando così le cose, non possiamo che sperare nella volontà di ministero del Lavoro, Anpal e delle Regioni di collaborare". (segue) (Res)