Lavoro: Treu (Cnel), ammortizzatori sociali e politiche attive vanno affrontate in parallelo (2)

- Anche in Germania i laender hanno un ruolo importante, ma questo non impedisce le riforme. "Senso di responsabilità a parte, in Germania i laender non hanno un potere legislativo come invece avviene per le nostre Regioni. Da noi è più complicato. Ma la riforma delle politiche attive è necessaria per gestire la transizione professionale di centinaia di migliaia di lavoratori che dovranno cambiare azienda o addirittura settore". Pnrr: in audizione ieri in parlamento ha chiesto il coinvolgimento della parti sociali. "Certo. Data la complessità del Piano e la sua durata, non sono sufficienti le interlocuzioni generiche con le, parti, come avvenuto finora. E' indispensabile pensare a una forma di consultazione strutturata", ha concluso Treu. (Res)