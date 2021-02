Ict: Vestager, i giganti della tecnologia non sono all'altezza delle loro responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giganti tecnologici statunitensi sono i grandi beneficiari della pandemia. L'Europa è determinata ad imporre alle multinazionali regole più severe. Alla guida di questo movimento c'è la vicepresidente dell'Ue Margrete Vestager, che in una intervista a "la Repubblica" dice: "Stiamo lavorando su regole che stabiliscono chiaramente ciò che un'azienda può e non può fare". I beneficiari della pandemia sono aziende digitali come Amazon, Microsoft e anche Netflix. "Mi aspetto molto dal presidente Biden. L'importanza delle grandi aziende tecnologiche per la società è cambiata radicalmente negli ultimi cinque anni. Oggi sono più importanti che mai per noi. Ma nella crisi del coronavirus sono emersi con chiarezza anche i problemi". "Durante il mio ultimo mandato, - spiega - ho avviato molti procedimenti in materia di concorrenza contro grandi aziende tecnologiche, e mi è diventato chiaro che contro Google o Facebook abbiamo bisogno di armi più potenti dei singoli procedimenti antitrust. II successo e il potere sono inseparabili dalla responsabilità, e i giganti della tecnologia non l'hanno ancora capito. Dobbiamo costringerli a essere all'altezza delle loro responsabilità". (segue) (Res)