Ict: Vestager, i giganti della tecnologia non sono all'altezza delle loro responsabilità (2)

- Questo può funzionare senza ostacolare lo sviluppo dell'industria tecnologica in Europa. "Stiamo lavorando su regole che stabiliscono chiaramente cosa un'azienda è autorizzata a fare e cosa no. Per esempio, imporremo a grandi piattaforme come Amazon di condividere propri dati con aziende che dipendono dall'accesso alle piattaforme. E faremo in modo che le aziende rivelino i criteri in base ai quali vengono generati i risultati di una ricerca o i newfeeds. Gli operatori dominanti nel mercato non devono usare il loro potere per impedire la concorrenza. Questo è il prerequisito affinché noi in Europa possiamo beneficiare appieno della prossima fase di digitalizzazione". La vicepresidente ritiene infine che l'Europa abbia tutte "le premesse per essere in prima linea a livello mondiale nella prossima fase di digitalizzazione. Nella prima fase sono emerse aziende gigantesche che realizzano profitti principalmente mettendo in contatto persone e imprenditori. Nella prossima fase l'industria sarà digitalizzata e tutto, proprio tutto, sarà collegato digitalmente. Qui l'Europa può svolgere un ruolo di primo piano. L'industria del continente è forte, siamo innovativi, rilasciamo più brevetti di qualsiasi altra grande economia e abbiamo uno spirito imprenditoriale", ha concluso Vestager. (Res)