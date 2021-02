Ue: vicecancelliere tedesco Scholz, con il Recovery uno storico atto di solidarietà.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecancelliere e ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, in una intervista a "Domani" dice che "con la decisione sul Recovery fund siamo riusciti a portare a termine uno storico atto di solidarietà. Molti non pensavano che l'Unione europea ne sarebbe stata capace. Io sì. E voglio che continuiamo lungo questa strada". "Dobbiamo diventare - continua - più robusti e capaci d'agire in maniera efficace. Tra quattro anni voglio vedere davanti a me un'Unione sovrana, forte e unita che è nel bel mezzo del processo di cambiamento digitale ed ecologico sostenuto da investimenti comuni e ne sta già traendo profitto". Il ministro osserva inoltre che "tutti gli stati europei saranno in grado di utilizzare in maniera responsabile i fondi del Recovery fund. I denari non devono soltanto porre un argine alle conseguenze della crisi ma anche contribuire a rendere i paesi pronti ad affrontare le sfide del futuro, come il cambiamento climatico e la digitalizzazione", ha concluso Scholz.(Res)