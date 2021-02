Germania: comandante forze speciali esercito potrebbe essere destituito oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk) dal 2018, il generale di brigata Markus Kreytmair potrebbe essere destituito nella giornata di oggi. L'alto ufficiale verrebbe collocato a riposo per aver tollerato un regime di amnistia in base al quale il personale del Ksk poteva restituire munizioni ed esplosivi sottratti al reparto senza incorrere in punizioni. Come ricorda il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il reparto è da anni oggetto di scandali e polemiche per l'infiltrazione dell'estrema destra trai propri ranghi. Dalla scorsa estate, il ministero della Difesa tedesco ha quindi avviato una profonda riforma volta a epurare la truppa dai sostenitori della destra radicale. Le responsabilità del generale Kreytmair sono emerse durante il processo a carico di un sottufficiale del Ksk, attualmente in corso. Noto come estremista di destra, il militare è stato arrestato a maggio scorso, quando nel giardino della sua abitazione a Collm in Sassonia sono stati scoperti esplosivi, munizioni e armi. Il materiale è risultato provenire dai depositi del Ksk, la cui sede è a Calw in Baden-Wuerttemberg. (Geb)