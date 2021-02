Georgia: Parlamento approva il nuovo governo guidato da Irakli Gharibashvili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Georgia ha approvato la rinnovata composizione del governo con 89 voti a favore e due contrari. Il nuovo esecutivo sarà guidato da Irakli Gharibashvili all’incarico di premier e vedrà come ministro della Difesa, Juansher Burchuladze; allo Sviluppo regionale e delle Infrastrutture, Irakli Karseladze; al dicastero dell’Interno, Vakhtang Gomelauri; al ministero dell'Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport, Mikheil Chkhenkeli; al dicastero degli Sfollati interni dei Territori occupati, del Lavoro, della Sanità e degli Affari sociali, Ekaterine Tikaradze; alle Finanze, Ivane Machavariani; agli Esteri la conferma di David Zalkaliani; così come all’Economia quella di Natia Turnava; al ministero della Giustizia, Gocha Lortkipanidze; mentre alla Protezione dell’Ambiente e dell’Agricoltura Levan Davitashvili; infine sottosegretaria per la Riconciliazione e l'Uguaglianza civica, Tea Akhvlediani; (Rum)