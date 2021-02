Brasile: per la Francia non c'è "alcuna possibilità" di ratificare accordo Ue-Mercosur (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratifica dell'accordo tra Ue e Mercosur, che deve essere votata dal parlamento di ciascuno stato membro, è dunque in fase di stallo. Uno dei motivi è il dibattito in corso nell'Ue sulla deforestazione della foresta pluviale brasiliana. I critici sostengono che l'accordo commerciale tra Ue e Mercosur aprirà il mercato europeo ai derivati della soia e alla carne importata dal Brasile, con un incremento della deforestazione in Amazzonia. Vi sono poi da considerare le critiche rivolte all'intesa dagli agricoltori tedeschi. Inoltre, Seibert ha sottolineato che l'Amazzonia è importate per il clima del mondo intero. Secondo il portavoce del governo federale, "è necessario osservare lungo tutto il percorso se le condizioni quadro per la ratifica" dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur sono "in atto". Per Seibert, il governo federale sostiene "lo spirito e le intenzioni dell'accordo di libero scambio. Ora, è necessario guardare con attenzione, e sorgono delle domande". (segue) (Brb)