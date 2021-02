Argentina: scandalo "vaccinazioni vip", governo divulga lista di 70 nomi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista è stata diffusa "su richiesta espressa" del nuovo ministro della Salute, Carla Vizzotti, dopo che era scoppiato lo scandalo dei "vaccini ai vip" costato il posto al suo predecessore Gines Gonzalez Garcia. La decisione di divulgare una lista era stata a sua volta accettata in precedenza con lo stesso presidente Fernandez, e l'obiettivo dell'iniziativa, sottolineano i media locali, sarebbe quello di circoscrivere lo scandalo ed eventualmente chiudere il capitolo. "Su richiesta espressa della ministro Carla Vizzotti è stato chiesto all'Ospedale Posadas e alle aree coinvolte del dicastero sanitario nazionale la lista delle persone vaccinate su richiesta del ministero della Salute. Allo stesso modo è stato avviato un audit di questo registro", recita il documento diffuso dal governo. La sensazione più diffusa tra i media è che lo scandalo non si esaurisce in questa lista e che la pratica dei "vaccini ai vip" è stata più estesa di quello che il governo è disposto ad ammettere oggi. (segue) (Abu)