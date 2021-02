Argentina: scandalo "vaccinazioni vip", governo divulga lista di 70 nomi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta impatta in maniera decisa il Frente de todos, la coalizione con cui Fernandez ha vinto le presidenziali del 2019 e che inizia ad affilare le armi in vista delle primarie di agosto, appuntamento obbligatorio per decidere i candidati alle legislative di ottobre. Nella lunga stagione destinata ad essere ricordata per la pandemia, scommettono i media locali, l'etichetta dei "vaccini ai vip" non potrà non lasciare tracce nell'elettorato. Non meno spinosa potrebbe rivelarsi la scelta del nuovo ministro della Salute, Carla Vizzotti. Già alta funzionario del ministero, secondo quanto scrive il portale "Infobae", Vizzotti "sapeva" della struttura di favori creata da Ginés Gonzalez, "e non ha fatto nulla per fermarlo". La nuova ministra, cui pure viene riconosciuto un importante sforzo nella campagna vaccinale in atto, ha sostituito Gonzalez Garcia in diverse occasioni ufficiali, compresi due viaggi a Mosca per trattare con le autorità russe l'acquisto dello "Sputnik V". Impegni che definirebbero una decisa contiguità con il ministro uscente. (segue) (Abu)