Usa: Virginia, Senato approva abolizione della pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori dello Stato della Virginia hanno approvato una legge che sancisce l'abolizione della pena capitale. Lo riferisce l'emittente "Cnn", precisando che adesso la legge passa al governatore Ralph Northam per l'approvazione finale. Northam, democratico, ha già fatto sapere che intende firmare e ha definito la pena di morte "iniqua, inefficace e disumana". La Virginia diventerebbe così il 23mo Stato ad abolire la pena capitale. Una volta firmata, la normativa entrerà in vigore a luglio e commuterà anche le condanne a morte esistenti in ergastoli senza condizionale.(Nys)