Brasile: produzione acciaio cresciuta dell'11 per cento a gennaio 2021 (2)

- Per quest'anno, l'istituto prevede un aumento del 6,7 per cento della produzione di acciaio grezzo, per un volume di 33,04 milioni di tonnellate. E' inoltre previsto un aumento delle vendite interne (5,3 per cento per un volume di 20,2 milioni di tonnellate), delle esportazioni (9 per cento per un volume di 11,7 milioni di tonnellate), delle importazioni (9,8 per cento per 2,2 milioni di tonnellate) e dei consumi apparenti (5,8 per cento per un volume di 22,4 milioni di tonnellate. Affinché queste previsioni positive siano realizzate, Marco Polo de Mello Lopes elenca alcune priorità per il settore siderurgico nazionale, tra cui "la vaccinazione in massa della popolazione, il mantenimento delle misure di sostegno al reddito per la popolazione con rendita bassa e le riforme fiscale e della pubblica amministrazione, oltre a misure per migliorare la competitività e ridurre il cuneo fiscale", ha affermato Lopez (segue) (Brb)