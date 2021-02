Brasile: produzione acciaio cresciuta dell'11 per cento a gennaio 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione nazionale di acciaio in Brasile nel corso del 2020 è stata di 31 milioni di tonnellate, in calo del 4,9 per cento rispetto al volume prodotto nel 2019. Il calo della produzione è stato causato dallo stop della produzione avvenuta nel momento più acuto della grave crisi della domanda affrontata dall'industria nell'aprile dello scorso anno, ha detto. Nel corso dell'anno scorso, in particolare, la produzione di laminati è stata di 21,7 milioni di tonnellate, in calo del 3,7 per cento rispetto a quanto accumulato nel 2019. La produzione di semilavorati destinati alla vendita è stata pari a 7,8 milioni di tonnellate da gennaio a dicembre 2020, in diminuzione di 11,6 per cento rispetto al 2019. Le vendite sul mercato interno hanno raggiunto i 19,2 milioni di tonnellate, in aumento del 2,4 per cento rispetto all'anno precedente. Le esportazioni hanno totalizzato 10,7 milioni di tonnellate, per un volume di affari di 5,4 miliardi di dollari, rispettivamente in calo del 16,1 e del 26,6 per cento rispetto all'anno 2019. Le importazioni hanno raggiunto i 2 milioni di tonnellate, in calo del 14,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il volume d'affari è stato di 2,1 miliardi di dollari, in calo del 13 per cento. (Brb)