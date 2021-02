Myanmar: dipartimento del Tesoro Usa annuncia sanzioni a carico di due generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 22 febbraio il varo di sanzioni a carico di due generali delle forze armate del Myanmar, in risposta all'uccisione di manifestanti inermi da parte delle forze di sicurezza di quel Paese, attualmente controllato da una giunta militare. I due ufficiali destinatari delle sanzioni Usa sono il tenete generale Moe Myint Tun e il generale Maung Maung Kyaw, entrambi membri del Consiglio amministrativo di Stato (Sac), istituito dalle Forze armate birmane dopo il golpe del primo febbraio scorso per amministrare il Paese. "Condanniamo il brutale attacco contro manifestanti disarmati da parte delle forze di sicurezza (birmane), culminato in quattro morti e nel ferimento di oltre 40 persone", recita una nota del segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Nella nota, il segretario ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti ad intraprendere ulteriori misure sanzionatorie contro "quanti si macchino di violenze e della soppressione della volontà dei cittadini": "Sollecitiamo le Forze armate e la polizia a interrompere gli attacchi contro i manifestanti pacifici, a rilasciare immediatamente quanti sono stati ingiustamente arrestati, a cessare le intimidazioni e gli attacchi a giornalisti e attivisti, a restaurare il governo democraticamente eletto", ha scritto Blinken. (segue) (Nys)