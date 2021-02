Usa: Biden commemora le 500 mila vittime del Covid, “bilancio straziante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha preso parte a un momento di silenzio e ad una processione di candele alla Casa Bianca in memoria delle vittime del Covid-19, che secondo l’ultima rilevazione hanno superato quota 500 mila. Un dato definito “straziante” dal capo dello Stato Usa. Biden, accompagnato dalla vicepresidente Kamala Harris, ha affermato: "Mentre riconosciamo l'entità di queste morti ricordiamo anche ogni persona e la vita che ha vissuto". L'evento ha richiamato alla memoria le scene viste circa un mese fa, quando alla vigilia dell'inaugurazione di Biden, l’allora presidente eletto e la vice Harris hanno preso parte ad una veglia per le vittime del Covid al Lincoln Memorial. Presenti, oggi come allora, anche la first lady Jill Biden e il marito di Harris, Doug Emhoff. Nelle scorse ore, Biden ha ordinato di far sventolare a mezz’asta tutte le bandiere degli Stati Uniti per il resto della settimana, in ricordo delle vite perse.(Nys)