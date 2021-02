Argentina: scandalo "vaccinazioni vip", governo divulga lista di 70 nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settanta tra ministri, funzionari di prima e seconda linea, politici e giornalisti con diversi gradi di vicinanza e affinità con l'esecutivo sono ufficialmente i "vaccinati vip" del governo del presidente argentino Alberto Fernandez. E' questo infatti il numero totale di persone che hanno ricevuto una o due dosi del vaccino Sputnik V contro il Covid-19 su richiesta espressa del ministero della Salute, e al di fuori del cronoprogramma pubblico, secondo quanto si legge in un documento divulgato alla stampa dallo stesso governo. Tra i nomi più altisonanti quelli dell'ex ministro della Salute, Gines Gonzalez Garcia, degli attuali ministri dell'Economia, Martin Guzman, e degli Esteri, Felipe Solà, del procuratore del Tesoro ed ex funzionario kirchnerista, Carlos Zannini e l'ex vicepresidente ed attuale ambasciatore argentino in Brasile, Daniel Scioli. Per questi nomi il governo aveva già giustificato nei giorni scorsi l'applicazione del vaccino con un criterio invocava l'importanza strategica dei ruoli ricoperti dai funzionari. Ma la lista comprende anche decine di personaggi minori il cui unico denominatore comune è quello della vicinanza con il governo e per i quali difficilmente risulterebbe possibile sostenere ragioni "strategiche". (segue) (Abu)