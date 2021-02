Bolivia: produttori agricoli in sciopero contro regolazione di prezzi ed esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agricoltori e produttori di soia del dipartimento boliviano di Santa Cruz, nell'est del paese, hanno protestato con blocchi stradali contro il programma di controllo parziale dei prezzi del governo promosso dal governo del presidente Luis Arce. "Stiamo difendendo la sopravvivenza del nostro settore produttivo, che è quello che garantisce la produzione di cibo per tutti i boliviani e non solo la produzione di soia, ma anche mais, frumento, girasole e sorgo", ha detto il leader del settore, Fidel Flores, in una dichiarazione pubblicata dal quotidiano "Pagina Siete". Lo sciopero che paralizza gran parte di Santa Cruz, il più grande distretto agricolo boliviano, è stato varato dopo diversi giorni di trattative tra il governo e gli agricoltori rappresentati dall'Associazione dei produttori di semi oleosi e frumento (Anapo), di cui è presidente Flowers. Principale punto di conflitto la decisione del governo di bloccare il prezzo del 20 per cento della produzione nazionale di farina e altri prodotti a base di soia utilizzati nel mercato interno dalle industrie produttrici di carne di pollo e maiale. (segue) (Brb)