Bolivia: ex presidente Anez riceve mandato di comparizione su inchiesta per disobbedienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, dovrà comparire dinanzi alla giustizia per la denuncia di un non meglio precisato "reato di disobbedienza a ricorsi della difesa e di incostituzionalità", presentata da un privato cittadino. Lo ha scritto la stessa Anez parlando, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Tiwtter, di una "persecuzione politica". "Ho ricevuto un mandato di comparizione accompagnato dalla minaccia di arresto", ha scritto Anez, attualmente candidata al posto di governatore del dipartimento di Beni alle elezioni amministrative e regionali del 7 marzo. "E' un caso senza fondamento e uscendo in piena campagna elettorale rappresenta una persecuzione politica", ha aggiunto. L'ex presidente ha l'obbligo di presentarsi entro 24 dalla ricezione della notifica e rischia l'arresto in caso di disobbedienza. La denuncia, segnala il quotidiano "El Deber, non offre maggiori dettagli sulla natura dell'inchiesta e figura che è stata presentata a nome di Juan Carlos Mendoza Garcia. (segue) (Brb)