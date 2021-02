Congo-Kinshasa: ministero Esteri Tunisia esprime condoglianze per morte ambasciatore Attanasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia condanna fermamente l'attacco armato contro un convoglio del Programma alimentare delle Nazioni Unite (Wfp) nella Repubblica Democratica del Congo, che ha provocato questa mattina la morte dell'ambasciatore italiano a Kinshasa, Luca Attanasio. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri di Tunisi in un comunicato ufficiale. Le autorità del paese nordafricano "estendono le più sincere condoglianze e il più profondo cordoglio al governo italiano e alla famiglia dell'ambasciatore, nonché alle famiglie delle vittime e a tutti i dipendenti del Programma alimentare". La Tunisia esprime anche la sua condanna per quelli che definisce "atti criminali e vili che hanno preso di mira l'Onu e un rappresentante diplomatico di un Paese amico, in flagrante violazione del diritto internazionale". Il dicastero degli Esteri tunisino ribadisce inoltre il rifiuto di tutte le forme di violenza "volte a destabilizzare la sicurezza e la stabilità dell'amica Repubblica democratica del Congo". (Tut)