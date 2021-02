Bolivia: Covid, in arrivo questa settimana lotto di 500 mila vaccini Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura del lotto da 500 mila dosi del vaccino Sinopharm contro il Covid-19 concordato tra il governo della Bolivia e quello cinese di Xi Jinping arriverà questa settimana a La Paz, tramite un volo speciale della compagnia di bandiera Boliviana de Aviacion (Boa), decollato oggi dall'aeroporto di Madrid con direzione Pechino. Lo ha annunciato il presidente del paese andino, Luis Arce, in un messaggio pubblicato sui suoi canali social. "Informiamo che un aereo 767 della Boa è in viaggio verso Pechino per portare nel paese mezzo milione di vaccini Sinopharm. Ringraziamo il sostegno del presidente Xi Jinping nella lotta contro la pandemia", ha scritto Arce. ll lotto proveniente dalla Cina, secondo quanto avevano affermato in precedenza le autorità boliviane, servirà a completare il programma di immunizzazione del personale sanitario e a dare inizio a quello della popolazione considerata a rischio. (segue) (Brb)