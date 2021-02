Bolivia: Covid, in arrivo questa settimana lotto di 500 mila vaccini Sinopharm (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arce aveva quindi sottolineato che "in meno di tre mesi il governo è riuscito ad ottenere i vaccini necessari alla lotta contro il Covid-19" grazie al fatto che la Bolivia "è tornata a dialogare con il mondo" e che il governo "ha messo la diplomazia nuovamente al servizio del popolo boliviano". La cooperazione nella lotta contro la pandemia e l'approvvigionamento di vaccini anti Covid-19 erano stati infatti i punti principali della conversazione tenuta il 28 gennaio in teleconferenza tra Arce e Xi. In quell'occasione Arce aveva annunciato in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter il raggiungimento di un accordo per la "creazione di una commissione per lavorare da subito su un'agenda bilaterale di interessi reciproci". (segue) (Brb)