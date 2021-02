Usa-Messico: arrestata in Virginia la moglie del narcotrafficante "El Chapo" Guzman Loera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti d'America hanno arrestato Emma Coronel Aispuro, moglie del narcotrafficante messicano Joaquin "El Chapo" Guzman Loera, all'aeroporto di Dulles, in Virginia. Lo riferisce una nota del dipartimento di Giustizia Usa, precisando che la donna è accusata di traffico internazionale di droga. Guzman Loera, più volte indicato come il narcotrafficante più potente al mondo, è stato arrestato in tre occasioni. Nel 2001 era riuscito a evadere dal carcere messicano di Puente Grande. Riarrestato a febbraio del 2014, "El Chapo" ha effettuato una spettacolare fuga da un carcere di massima di sicurezza. "El Chapo" è stato quindi condannato all'ergastolo a luglio 2019 da un tribunale di New York, per dieci capi di imputazione, dall'associazione a delinquere nell'ambito della criminalità organizzata al traffico di droga, dal riciclaggio di denaro sporco all'uso e traffico di armi da fuoco. (Nys)