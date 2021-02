Serbia-Kosovo: premier Brnabic, qualità della vita dei cittadini dipende dal dialogo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il messaggio dell'Unione europea è chiaro: siamo pronti a proseguire il dialogo da dove avevamo interrotto a dicembre non appena il nuovo governo (del Kosovo) entrerà in carica. Sono anche pronto a viaggiare in questa regione e incontrare i miei negoziatori non appena le condizioni lo consentiranno", ha concluso l'inviato europeo. Il presidente del Parlamento della Serbia, Ivica Dacic, ha detto di "non essere rimasto stupito" dalle dichiarazioni del leader del movimento kosovaro Vetevendosje, Albin Kurti, secondo cui il dialogo con Belgrado "non è una priorità". (segue) (Seb)