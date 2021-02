Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, Bulgaria è esempio per integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo e Bulgaria condividono obiettivi e interessi: lo ha affermato il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, partito vincitore delle elezioni politiche in Kosovo. In un'intervista all'agenzia di stampa bulgara "Bta", Kurti ha descritto la Bulgaria come uno dei principali alleati del Kosovo e ha evidenziato che Pristina potrebbe prendere esempio da Sofia per il cammino di integrazione nell'Ue. Secondo il leader del Vetevendosje e probabile nuovo premier del Kosovo, il percorso di integrazione di Pristina nell'Ue sta andando avanti "troppo lentamente" e il Paese non ha ancora ottenuto la liberalizzazione dei visti "pur avendo centrato i criteri". Kurti ha infine manifestato la volontà di "lavorare intensamente" affinché i cinque Paesi membri dell'Ue che ancora non riconoscono l'indipendenza del Kosovo - Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro - cambino la loro posizione smettendola di mettersi a fianco della Serbia che "ha commesso un genocidio nel 1999". (segue) (Alt)