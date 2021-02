© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione odierna del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti (Cdp) rimane aperta in relazione all'offerta per Aspi (Autostrade per l'Italia) e si riaggiorna nel pomeriggio di domani, 23 febbraio, al fine di consentire la contestualità delle determinazioni di tutti i membri del Consorzio. Lo riferisce una nota di Cdp. (Com)