© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi si reca presso il Campo dei Miracoli, a Corviale, dove sorgerà il nuovo campo di gioco dell'associazione Calciosociale in via Poggio Verde, 455 a Roma (ore 10)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla presentazione della Fondazione S.S. Lazio presso i Giardini di Piazza della Libertà a Roma (ore 12)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori diverse proposte di delibera in materia di urbanistica. La seduta si svolge in Aula Giulio Cesare in Campidoglio ed è trasmessa in diretta streaming sul sito di Roma Capitale (ore 14-19) (segue) (Rer)