Venezuela: ministero Esteri respinge sanzioni Ue a 19 funzionari (2)

- Il governo del presidente Nicolas Maduro ritiene che si tratti di una decisione erronea che rivela "l'incapacità del blocco europeo a capire, accettare e rispettare la volontà del popolo venezuelano e mette in evidenza, una volta di più la sua anacronistica politica interventista, e di ingerenza in Venezuela". La nota definisce la decisione del Consiglio affari esteri come "illegale" e una "arrogante sfida alle nazioni Unite", se messa in confronto con l'esito della visita della relatrice Alena Douhan, che ha "chiesto la rimozione delle sanzioni unilaterali contro il Venezuela". Infine, il governo ha invitato l'Ue a cessare la "sistematica aggressione contro il popolo venezuelano", abbandonando le vestigia e le pretese neocolonialiste in America latina. (segue) (Vec)