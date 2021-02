Bolivia: ex presidente Anez riceve mandato di comparizione su inchiesta per disobbedienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni del difensore civico si sommano a quelle di una commissione parlamentare d'inchiesta, che pure ha responsabilizzato l'ex presidente ad interim Anez e il suo intero gabinetto per le morte occorse nel novembre del 2019. "E' stata determinata la responsabilità di Jeanine Anez nei delitti di strage, omicidio, tentato omicidio, lesioni gravi, lesioni seguite da morte, e associazione a delinquere per i fatti di Sacaba e Senkata", aveva annunciato ad ottobre il deputato del Movimiento al Socialismo (Mas), Victor Borda. Le stesse responsabilità sono estese anche all'ex ministro degli Interni, Arturo Murillo, all'ex ministro della Difesa, Arturo Lopez, e agli allora comandanti in capo dell'Esercito e della Polizia e ai capi dipartimentali della polizia nelle due località dove sono occorsi i fatti. Per tutti questi funzionari, la commissione d'inchiesta ritiene necessario il rinvio a giudizio. L'organo parlamentare ha denunciato inoltre l'incostituzionalità e l'illegalità del decreto 4078 emesso da Jeanine Anez il giorno dopo la sua assunzione che affermava l'esenzione da responsabilità penali per il personale delle Forze armate e di Sicurezza impegnato nel ripristino dell'ordine pubblico e la stabilità". (segue) (Brb)