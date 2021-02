Usa: Trump, indagine New York su illeciti fiscali è “prosecuzione caccia alle streghe”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l’indagine a suo carico per illeciti fiscali come la “prosecuzione della più grande caccia alle streghe politica della storia del Paese". E’ quanto si legge in una nota dell’ex inquilino della Casa Bianca, diffusa dall’emittente “Fox News”. Trump dovrà esibire i suoi documenti fiscali e finanziari al procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus Vance. Lo ha stabilito la Corte suprema, respingendo l’appello dei legali di Trump contro l’ordine di produrre i documenti presentato al grand giurì di New York. I giudici hanno formalizzato la sentenza senza alcun commento, né nota di dissenso. Si tratta dell’ultimo capitolo della lunga battaglia legale che vede l’ex inquilino della Casa Bianca tentare di evitare di mostrare i documenti relativi alla sua situazione finanziaria e fiscale ai procuratori di Manhattan. Già nel 2019 Vance chiese di esaminare i dati relativi a Mazars Usa, azienda di contabilità dell’ex presidente, come parte di un’indagine penale sulla Trump Organization per sospette pratiche di frode fiscale e finanziaria.(Nys)