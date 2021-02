Bolivia: Covid, in arrivo questa settimana lotto di 500 mila vaccini Sinopharm (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bolivia sono state somministrate nel frattempo le prime 20 mila dosi del vaccino Sputnik V di Gamaleya, in base al contratto siglato con il Fondo russo di investimenti per la fornitura 5,2 milioni di dosi la cui consegna è prevista invece entro marzo. Per quello stesso mese si prevede che cominceranno ad arrivare anche le prime consegne delle cinque milioni di dosi di AstraZeneca garantite dal meccanismo Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L'arrivo del lotto da Sinopharm avviene nel contesto di un apparente discesa della curva dei contagi, con 521 nuovi casi e 24 decessi nelle ultime 24 ore. La Bolivia conta dall'inizio della pandemia oltre 242 mila casi di contagio e 11.441 decessi. Dopo una severa chiusura durata mesi, il paese andino ha disposto da inizio dicembre una progressiva ripresa delle attività e la riapertura ai voli commerciali nazionali e internazionali, fatte salve le esigenze di sicurezza sanitaria. Riaperte anche le frontiere terrestri e fluviali ove permesso anche dalle disposizioni dei paesi confinanti. (Brb)