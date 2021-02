Libia: inviato Onu Kubis esprime preoccupazione per attentato Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jan Kubis, inviato speciale dell’Onu in Libia e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) ha avuto ieri, 21 febbraio, un colloquio con il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashagha, sfuggito a un tentativo di assassinio in un sobborgo di Tripoli. Lo riferisce una nota ufficiale, in cui si precisa che Kubis ha espresso “grave preoccupazione” quanto accaduto. L'inviato speciale ha osservato che “tali atti sconsiderati possono costituire una minaccia per la stabilità e la sicurezza e rischiano di far deragliare il processo politico e altri sforzi a sostegno della Libia e del suo popolo”. In questo contesto, Kubis ha chiesto “un'indagine completa, rapida e trasparente sull'incidente” che dimostri ancora una volta “quanto sia importante che le armi restino solo nelle mani delle autorità legittime”. Nei suoi sforzi per mobilitare il sostegno internazionale a favore del processo di pace in Libia, il diplomatico ha avuto colloqui telefonici anche con il ministro maltese degli Affari esteri ed europei, Evarist Bartolo, con il capo del Comitato per la sicurezza dell'Egitto sulla Libia, con gli ambasciatori di Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Italia, Spagna e Norvegia in Libia, nonché con il capo della delegazione dell’Unione europea in Libia.(Nys)