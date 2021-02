Brasile: per la Francia non c'è "alcuna possibilità" di ratificare accordo Ue-Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia, guidata dal presidente Emmanuel Macron, ha espresso più volte preoccupazione per il rischio di un aumento delle esportazioni agricole dal sud America all'Europa e per l'impatto del futuro accordo su foreste e clima, anche scontrandosi direttamente con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro. Il governo della Germania ha espresso a sua volta critiche, tanto che lo scorso 9 febbraio, l'eurodeputata tedesca del partito dei Verdi, Anna Cavazzini, ha sostenuto che l'accordo tra Ue e Mercosur non dovrebbe essere ratificato così come venuto fuori dalle negoziazioni concluse alla fine del 2019. Lo ha affermato la stessa Cavazzini, componente della commissione del parlamento europeo che si occupa delle negoziazioni tra Brasile e Ue nell'ambito del processo di ratifica del trattato, in un'intervista al quotidiano "G1". (segue) (Brb)