Brasile: per la Francia non c'è "alcuna possibilità" di ratificare accordo Ue-Mercosur (3)

- Già lo scorso 20 agosto, al termine di un incontro a Berlino con le attiviste Greta Thunberg e Luisa Neubauer, il movimento ambientalista Fridays for Future aveva reso noto che la cancelliera tedesca, Angela Merkel, aveva promesso loro di non firmare l'accordo tra Ue e Mercosur nella sua forma attuale. La cancelliera tedesca Angela Merkel aveva affermato di avere "seri dubbi" sull'attuazione dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur, soprattutto in considerazione della deforestazione in Amazzonia e delle politiche per ambientali messe in campo dal governo di Bolsonaso. In particolare il portavoce del governo federale, Steffen Seibert, riferiva al quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung" di una "preoccupazione" per la deforestazione dell'Amazzonia e, "in questo contesto, sorgono seri dubbi sul fatto che l'attuazione dell'accordo" commerciale tra Ue e Mercosur "nello spirito previsto sia garantita al momento". "Osserviamo con scetticismo. Vi sono notevoli dubbi sul fatto che l'intesa possa essere attuata come previsto, dati gli sviluppi attuali, con le terribili perdite di foreste che vengono lamentate in Amazzonia", proseguiva il portavoce di Angela Merkel. (segue) (Brb)