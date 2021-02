Brasile: per la Francia non c'è "alcuna possibilità" di ratificare accordo Ue-Mercosur (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro ha auspicato che ricerca del consenso nel Mercosur "non significhi inerzia o stagnazione". "Agiamo con flessibilità e pragmatismo in modo che i nostri punti di convergenza prevalgano sulle nostre differenze. Questo è ciò che continueremo a fare nel 2021", ha detto. "Rimanendo fedele ai suoi scopi originali di apertura economica e inserimento positivo sulla scena internazionale, il Mercosur rafforza gli sforzi che stiamo compiendo per migliorare lo stato brasiliano. In questo mondo in continua evoluzione, l'adattabilità del nostro blocco è essenziale per mantenere la nostra rilevanza", ha aggiunto. Per il presidente brasiliano, oltre a promuovere l'integrazione regionale, il Mercosur è uno "strumento cruciale" per i suoi membri per raggiungere una crescita economica sostenuta, approfondire l'inserimento internazionale delle loro economie e migliorare la qualità della vita dei loro popoli. (Brb)