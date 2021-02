Argentina: scandalo "vaccinazioni vip", governo divulga lista di 70 nomi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo capitolo dello scandalo sui "vaccini ai vip" arriva mentre si sta apparentemente esaurendo la seconda ondata di contagi da Covid-19 nel paese. Nelle ultime 24 si sono registrati 3.709 nuovi casi e 77 decessi. I casi confermati dall'inizio della pandemia sono invece 2.064.334 con 51.198 decessi. Il governo di Alberto Fernandez ha decretato la proroga fino al 28 febbraio in tutto il paese delle misure di Distanziamento sociale preventivo e obbligatorio (Dispo) e ha deciso che la ripresa delle lezioni in presenza per il nuovo anno scolastico verrà stabilita dalle diverse amministrazioni provinciali a seconda della situazione epidemiologica. La campagna di vaccinazione è iniziata il 24 dicembre grazie ad un accordo con l'istituto russo Gamaleya per l'approvvigionamento dello "Sputnik V". (Abu)