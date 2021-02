Usa: vaccino anti-Covid, Johnson & Johnson pronta a fornire 20 milioni di dosi entro fine marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson prevede di riuscire a fornire 20 milioni di dosi del suo vaccino anti-Covid entro la fine di marzo, qualora il suo preparato venga autorizzato dalla Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia federale che regola i prodotti alimentari e farmaceutici. Lo ha reso noto la società stessa. Il comitato consultivo della Fda si riunirà venerdì prossimo per valutare la richiesta per l'autorizzazione di emergenza presentata da J&J il 4 febbraio scorso. In quell’occasione l’azienda ha assicurato che "si aspetta di avere il prodotto disponibile per la spedizione immediatamente dopo l'autorizzazione". I media statunitensi ipotizzano che l’azienda si attenga al suo impegno di fornire 100 milioni di dosi entro metà 2021. Il vaccino J&J richiede l’inoculazione di una sola dose, a differenza degli antidoti di Pfizer e Moderna – gli altri due disponibili negli Usa - che esigono la somministrazione di una seconda dose. Pertanto è più facile da distribuire, oltre che da conservare.(Nys)