Kosovo: Ldk eleggerà nuovo presidente che guiderà il partito fino al 2023

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) intende eleggere un nuovo presidente dopo le dimissioni date Isa Mustafa in seguito al risultato raggiunto dal partito alle scorse elezioni parlamentari. In una dichiarazione l'Ldk rendo noto di stare lavorando all'organizzazione di una Assemblea del partito che eleggerà il nuovo leader della formazione. "Il mandato del nuovo presidente durerà fino alla fine del mandato dell'Assemblea, ovvero fino ad agosto 2023. Le consultazioni nelle sezioni, con i membri e con le strutture dell'Ldk per le candidature a sindaco si svolgeranno fino alla fine di questo mese", si legge nella dichiarazione. (segue) (Alt)