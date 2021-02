Kosovo: fonti stampa, piano per status speciale a Chiese ortodosse in cambio di adesione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre agli obblighi "del passato" come la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, già assunti negli scorsi anni, "nuove sfide" attendono le autorità di Pristina nel delicato processo di dialogo con Belgrado. E' quanto scrive oggi il quotidiano "Koha". In particolare, secondo il quotidiano, sarebbe la concessione di uno status speciale paragonabile all'extra-territorialità per le Chiese serbo ortodosse del Kosovo una delle "nuove sfide" per Pristina che si profilano nel processo di dialogo mediato dall'Unione europea. Una fonte diplomatica anonima a Bruxelles ha riferito a "Koha" che, nel caso di creazione dell'Associazione dei comuni serbi e di accordo "per aumentare la protezione dei siti religiosi serbo ortodossi", il Kosovo potrebbe ottenere finalmente la piena adesione all'Onu. (Alt)