Germania: Soeder (Csu) favorevole a più libertà per vaccinati Covid

- Quanti in Germania saranno stati vaccinati e testati per il coronavirus avranno più libertà e “automaticamente più opportunità di movimento”. A tal fine, dovrebbe essere sviluppata un'app che mostri immediatamente chi è stato testato e chi è stato vaccinato. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo Soeder “a lungo andare non è giusto” che chi aiuta la società vaccinandosi non possa godere di alcun vantaggio. Tali benefici, ha aggiunto il presidente della Csu, dovrebbero essere riconosciuti “soprattutto se vi sono prove che, con la vaccinazione, il virus ha meno probabilità di essere trasmesso”. (Geb)