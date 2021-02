Ue: ex capo economista Fmi Blanchard, sostituire vincoli di bilancio con "standard"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo economista del Fondo monetario internazionale (Fmi), Olivier Blanchard, insieme agli economisti Alvaro Leandro, di Caixa Bank, e Jeromin Zettelmeyer, del Fmi, propongono di abolire i vincoli di bilancio europee sostituendole con degli "standard". "Se il contenuto delle regole europee può essere migliorato, il principale problema è il concetto stesse delle regole di bilancio intangibili per tutti i paesi e tutte le epoche", scrivono gli economisti sulla rivista di geopolitica francese "Le Grand Continent". "Il ruolo delle regole di bilancio al livello europeo è fondamentalmente differente da quello delle regole di bilancio nazionali" che "esistono per aiutare i paesi a raggiungere gli obiettivi di politica che si sono dati", si legge nell'articolo. "Gli stati membri dovrebbero essere liberi di continuare e perseguire la politica di bilancio che hanno scelto", scrivono gli economisti. "Modificare le regole per avvicinarle al compromesso ottimale tra il permettere un politica si stabilizzazione e limitare il rischio di un debito insostenibile richiederebbe la creazione di regole più complesse, l'inverso di quello che la maggior parte delle proposte recente cercano di realizzare", si legge nel testo. (Frp)