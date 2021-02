Bolivia: produttori agricoli in sciopero contro regolazione di prezzi ed esportazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anapo ha respinto questa normativa e, nelle trattative avviate la scorsa settimana, ha proposto la revoca dei controlli sulle esportazioni e altre misure con le quali il governo intende garantire approvvigionamento sufficiente a prezzi bassi per gli alimenti di base del mercato nazionale. "Abbiamo dovuto prendere questa misura estrema a causa della mancanza di una risposta alla nostra richiesta di eliminare la regolazione dei prezzi, le quote di fornitura e le tasse sulle esportazioni", ha aggiunto il rappresentante dei produttori agricoli. Il ministro dello Sviluppo produttivo e dell'economia, Néstor Huanca, ha invitato per parte sua i produttori di soia a proseguire il dialogo e riflettere sulle proposte avanzate dal governo per garantire l'approvvigionamento alimentare alla popolazione e favorire la riattivazione dell'apparato produttivo nazionale. Huanca ha affermato che lo sciopero "andrà solo a scapito dei produttori stessi e delle azioni che sono state messe in atto per superare la crisi economica". (Brb)