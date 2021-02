Venezuela: ministero Esteri respinge sanzioni Ue a 19 funzionari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di oggi porta a 55 il numero totale di persone soggette a sanzioni, che includono divieti di viaggio e congelamento dei beni. Queste misure mirate sono progettate per scongiurare effetti umanitari negativi o conseguenze indesiderate per la popolazione venezuelana e possono essere revocate. Il Consiglio ha spiegato che l'Ue continuerà a impegnarsi e a collaborare con tutte le parti interessate in Venezuela per promuovere il dialogo pacifico e una soluzione democratica e sostenibile alle crisi nel Paese. L'Ue ha introdotto misure restrittive nei confronti del Venezuela nel novembre 2017. Queste includono un embargo sulle armi e sulle attrezzature per la repressione interna e l'imposizione di divieti di viaggio e congelamento dei beni per le persone inserite nella lista. (Vec)