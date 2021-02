Usa: Biden annuncia finestra due settimane per prestiti federali a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un'iniziativa economica a favore delle piccole e medie imprese Usa, le quali potranno fare richiesta nelle prossime due settimane di prestiti federali. La misura è dedicata alle piccole imprese con meno di 20 dipendenti. Secondo fonti dell'amministrazione, citate dai media statunitensi, ci sono circa 150 miliardi di dollari a disposizione. Le modifiche hanno lo scopo di facilitare i prestiti per appaltatori e lavoratori autonomi. Biden aveva precedentemente criticato il programma di prestiti alle imprese avviato durante l'amministrazione del predecessore, Donald Trump, per aver aiutato solo le aziende più grandi mentre le piccole imprese faticavano a ottenere sollievo. I cambiamenti mirano specificamente ad aiutare le imprese di proprietà di minoranze, donne e veterani, così come quelle nelle aree rurali. (Nys)