Bolivia: ex presidente Anez riceve mandato di comparizione su inchiesta per disobbedienza (2)

- Anez è al centro anche di una denuncia presentata dal difensore civico della Bolivia, Nadia Cruz, che ha indicato l'ex presidente come "principale responsabile" delle stragi avvenute a Sacaba e Senkata, occorse a novembre del 2019 durante le proteste scoppiate nel paese dopo le dimissioni forzate dell'ex presidente Evo Morales. Secondo il difensore civico a incolpare Anez, che ha assunto la presidenza dopo le dimissioni di Morales, è la firma di un decreto che esonerava dalla responsabilità penale i militari incaricati di "ristabilire l'ordine" nelle proteste culminate con la morte più di circa 30 persone. "Non possiamo limitarci ad accusare gli ex ministri della Difesa e dell'Interno perché c'era un presidente che gli ha dato ordini", ha affermato Cruz in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "La Razón". Il decreto di Anez, secondo Cruz, "ha dato una sorta di mantello di impunità ai militari" (segue) (Brb)