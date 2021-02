Usa: deputato Katko chiede a Biden di boicottare le olimpiadi invernali in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato statunitense John Katko, repubblicano di New York e membro della commissione per la Sicurezza interna della Camera dei rappresentanti, ha esortanto il presidente Joe Biden a boicottare le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 "in risposta agli atti di genocidio della Cina contro i musulmani uiguri e altri membri di minoranze etniche e religiose". Lo riferisce il portale d’informazione politica “Axios”. Secondo Katko "la partecipazione a un'Olimpiade tenuta in un paese che sta commettendo getta un'ombra sulle promesse fatte a tutti coloro che cercano società libere e giuste". Il deputato ha espresso tale posizione in una lettera inviata a Biden nelle scorse ore. "Prima che gli occhi del mondo siano puntati sulla Cina nel 2022, vi esorto ad agire lavorando con i nostri partner e alleati per guidare le nazioni libere del pianeta in un movimento unificato per tenere questa onorata manifestazione in un paese che sia all'altezza dei valori della Carta Olimpica ", ha aggiunto Katko. La missiva del legislatore repubblicano è stata inviata anche al consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, al segretario di Stato, Tony Blinken, e al segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas.(Nys)